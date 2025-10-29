Le Secret des Mésanges Cameo Saint Sébastien Nancy

Le Secret des Mésanges Cameo Saint Sébastien Nancy mercredi 29 octobre 2025.

Le Secret des Mésanges Mercredi 29 octobre, 14h00 Cameo Saint Sébastien Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-29T14:00:00 – 2025-10-29T15:06:00

Fin : 2025-10-29T14:00:00 – 2025-10-29T15:06:00

Cameo Saint Sébastien 6, rue Leopold-Lallement, Nancy Nancy 54100 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1140#showmovie?id=6DYMR »}]

Atelier bruitage – Lucie, petite fille dégourdie de 10 ans, vient passer quelques jours de vacances avec sa mère, Caroline. Celle-ci est archéologue et participe à des fouilles à la campagne avec P… Cameo Saint Sébastien Le Secret des Mésanges