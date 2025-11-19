Le Secret des Mésanges Escape Game Cinéma Le Félix Labouheyre
Le Secret des Mésanges Escape Game Cinéma Le Félix Labouheyre mercredi 19 novembre 2025.
Le Secret des Mésanges Escape Game
Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19
fin : 2025-11-19
Date(s) :
2025-11-19
Venez voir le film et participez ensuite à un escape game archéo-ludique après la séance ! (Attention places limitées, inscription recommandée, durée 30 minutes)
Pour vous inscrire appelez nous au 05 58 08 11 68
ou écrivez nous sur l’adresse mail: cinema.labouheyre@gmail.com !
Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com
English : Le Secret des Mésanges Escape Game
Come and see the film, then take part in an archaeo-ludic escape game afterwards! (Places are limited, registration recommended, duration 30 minutes)
To register, call us on 05 58 08 11 68
or write to us at cinema.labouheyre@gmail.com !
German : Le Secret des Mésanges Escape Game
Sehen Sie sich den Film an und nehmen Sie nach der Vorstellung an einem archäo-ludischen Escape Game teil! (Achtung: Begrenzte Plätze, Anmeldung empfohlen, Dauer 30 Minuten)
Um sich anzumelden, rufen Sie uns unter 05 58 08 11 68 an
oder schreiben Sie uns an die E-Mail-Adresse: cinema.labouheyre@gmail.com!
Italiano :
Venite a vedere il film e poi partecipate a un gioco di fuga archeo-ludico! (I posti sono limitati, si consiglia l’iscrizione, durata 30 minuti)
Per iscriversi, chiamateci allo 05 58 08 11 68
o scriveteci a cinema.labouheyre@gmail.com !
Espanol : Le Secret des Mésanges Escape Game
Venga a ver la película y participe después en un juego de escape arqueolúdico (Plazas limitadas, se recomienda inscribirse, duración 30 minutos)
Para inscribirse, llámenos al 05 58 08 11 68
¡o escríbanos a cinema.labouheyre@gmail.com !
