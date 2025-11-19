Le Secret des Mésanges Escape Game Cinéma Le Félix Labouheyre

Le Secret des Mésanges Escape Game

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Venez voir le film et participez ensuite à un escape game archéo-ludique après la séance ! (Attention places limitées, inscription recommandée, durée 30 minutes)

Pour vous inscrire appelez nous au 05 58 08 11 68

ou écrivez nous sur l’adresse mail: cinema.labouheyre@gmail.com !

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com

English : Le Secret des Mésanges Escape Game

Come and see the film, then take part in an archaeo-ludic escape game afterwards! (Places are limited, registration recommended, duration 30 minutes)

To register, call us on 05 58 08 11 68

or write to us at cinema.labouheyre@gmail.com !

German : Le Secret des Mésanges Escape Game

Sehen Sie sich den Film an und nehmen Sie nach der Vorstellung an einem archäo-ludischen Escape Game teil! (Achtung: Begrenzte Plätze, Anmeldung empfohlen, Dauer 30 Minuten)

Um sich anzumelden, rufen Sie uns unter 05 58 08 11 68 an

oder schreiben Sie uns an die E-Mail-Adresse: cinema.labouheyre@gmail.com!

Italiano :

Venite a vedere il film e poi partecipate a un gioco di fuga archeo-ludico! (I posti sono limitati, si consiglia l’iscrizione, durata 30 minuti)

Per iscriversi, chiamateci allo 05 58 08 11 68

o scriveteci a cinema.labouheyre@gmail.com !

Espanol : Le Secret des Mésanges Escape Game

Venga a ver la película y participe después en un juego de escape arqueolúdico (Plazas limitadas, se recomienda inscribirse, duración 30 minutos)

Para inscribirse, llámenos al 05 58 08 11 68

¡o escríbanos a cinema.labouheyre@gmail.com !

L’événement Le Secret des Mésanges Escape Game Labouheyre a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Cœur Haute Lande