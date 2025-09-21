Le secret des monnaies Archives communales Colombes

Le secret des monnaies Dimanche 21 septembre, 14h00 Archives communales Hauts-de-Seine

À partir de 7 ans – Atelier de 45 minutes

Initiation à la recherche archéologique

L’archéologie, ce n’est pas que la fouille ! Découvrez l’étape moins connue mais tout aussi importante de la post-fouille, avec l’analyse des vestiges découverts. Les participants sont invités à se mettre dans la peau des numismates afin de comprendre et dater des sites archéologiques. Ensuite, ils s’initieront à la fabrication de ces objets en s’initiant à la frappe de monnaie sur des pièces d’argile avec lesquelles ils pourront repartir !

Animé par « Archéologos »

Archives communales 14-16 place Henri Neveu 92700 Colombes Colombes 92700 Hauts-de-Seine Île-de-France http://www.colombes.fr [{« type »: « email », « value »: « archives@mairie-colombes.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 47 60 81 28 »}] Lieu de conservation et de consultation des archives administratives de la ville, à finalité de recherche sur l’histoire locale. Mise à disposition de documents papiers, numérisés ou microfilms et documents iconographiques. SNCF Gare de Colombes centre / Bus 166, 378, 304 arrêt Mairie de Colombes

