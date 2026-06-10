LE SECRET DES OBRIÈRES Servian
LE SECRET DES OBRIÈRES Servian samedi 4 juillet 2026.
Servian
LE SECRET DES OBRIÈRES
17 avenue Jean Moulin Servian Hérault
Tarif : 49 – 49 – 49 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-14 2026-07-18
Les Domaine des Obrières Une expérience immersive entre dégustation et découverte.
Le Domaine des Obrières propose une activité unique en son genre mêlant oenologie et mystère théâtral. Soyez immergé dans un nouvel univers avec tout au long des créations viticoles faites pour vous titiller les papilles. .
17 avenue Jean Moulin Servian 34290 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com
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English :
Les Domaine des Obrières: An immersive experience combining tasting and discovery.
L’événement LE SECRET DES OBRIÈRES Servian a été mis à jour le 2026-06-10 par 34 ADT34
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