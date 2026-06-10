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LE SECRET DES OBRIÈRES Servian

LE SECRET DES OBRIÈRES Servian samedi 4 juillet 2026.

Adresse : 17 avenue Jean Moulin

Ville : 34290 Servian

Département : Hérault

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif : 49 49 49

Servian

LE SECRET DES OBRIÈRES

17 avenue Jean Moulin Servian Hérault

Tarif : 49 – 49 – 49 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-04 2026-07-14 2026-07-18

Les Domaine des Obrières Une expérience immersive entre dégustation et découverte.
Le Domaine des Obrières propose une activité unique en son genre mêlant oenologie et mystère théâtral. Soyez immergé dans un nouvel univers avec tout au long des créations viticoles faites pour vous titiller les papilles.   .

17 avenue Jean Moulin Servian 34290 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36  accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

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English :

Les Domaine des Obrières: An immersive experience combining tasting and discovery.

L’événement LE SECRET DES OBRIÈRES Servian a été mis à jour le 2026-06-10 par 34 ADT34

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