Le secret des ombres Compiègne

Le secret des ombres

Place Briet d’Aubigny Compiègne Oise

Quand Christian découvre une photo de son père résistant en 1940, il se lance dans une enquête et se confronte aux secrets de famille ainsi qu’aux ombres de l’Histoire. Un spectacle effréné aux allures de thriller, dont on ressort ému et éclairé. Bouleversant !

À la mort de son père, Christian se lance dans une enquête passionnante, au coeur de la Deuxième Guerre mondiale. Nous le suivons à travers cette quête d’un destin, des années 40 aux années 80, d’un secret à l’autre. Entre investigation intime et fresque historique, cette pièce interroge la transmission de la mémoire, les liens familiaux, et notre libre-arbitre.

Sur le plateau, la mise en scène ingénieuse nous transporte d’une époque à une autre, par le biais de boîtes à archives devenant témoins des souvenirs et des révélations. Le récit avance avec rythme, dans une atmosphère immersive, soutenu par un suspens qui nous tient en haleine jusqu’au bout.

Une pièce qui éclaire les non-dits et fait résonner le passé à travers une histoire intime et universelle, dans laquelle chaque spectateur pourra se retrouver. Une plongée captivante au coeur des zones grises de notre mémoire collective.

Place Briet d’Aubigny Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 92 76 76 billetterie@theatresdecompiegne.com

