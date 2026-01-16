LE SECRET DES OMBRES TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques

LE SECRET DES OMBRES

TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – 10 EUR

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-21

2026-03-20

Un texte de Grégory Bellanger. Par l’association Comme si…Réservations auprès de la compagnie.

Que ferions- nous si nous apprenions que notre père avait fait partie de la Résistance et que nous n’en avions jamais rien su ? C’est ce que nous allons découvrir ici. Plonger dans le passé pour révéler le secret des ombres de son histoire. Une pièce conçue comme une enquête policière pour rendre hommage aux femmes et hommes qui ont donné leur vie pour la liberté. 7 .

TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 41 10 accueilculture@mairie-roques.fr

Text by Grégory Bellanger. By the Comme si association. Reservations with the company.

