Le secret des paons aux oeufs d’or du château de Fayolle Tocane-Saint-Apre
Le secret des paons aux oeufs d’or du château de Fayolle Tocane-Saint-Apre lundi 6 avril 2026.
Le secret des paons aux oeufs d’or du château de Fayolle
Route du château Tocane-Saint-Apre Dordogne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 10:30:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-06
Un parcours grandeur nature et truffé d’énigmes pour toute la famille
Saurez-vous résoudre les énigmes menant aux œufs magiques des paons du château et ainsi découvrir comment ouvrir le coffre secret ?
Du lundi au vendredi (du 6 au 30 avril)
Départ 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30
Tarif adulte 1
Un parcours grandeur nature et truffé d’énigmes pour toute la famille
Saurez-vous résoudre les énigmes menant aux œufs magiques des paons du château et ainsi découvrir comment ouvrir le coffre secret ?
Du lundi au vendredi (du 6 au 30 avril)
Départ 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30
Tarif adulte 12€- Réduit 10 Enfant 4/13 ans 6€ .
Route du château Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74 contact@chateau-de-fayolle.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le secret des paons aux oeufs d’or du château de Fayolle
A life-size, enigma-filled trail for the whole family
Can you solve the riddles leading to the castle’s magical peacock eggs and discover how to open the secret chest?
Monday to Friday (April 6 to 30)
Departures 10:30 am, 11:30 am, 2:30 pm, 3:30 pm, 4:30 pm
Adult price: €1
L’événement Le secret des paons aux oeufs d’or du château de Fayolle Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-03-13 par Val de Dronne