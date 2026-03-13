Le secret des paons aux oeufs d’or du château de Fayolle

Route du château Tocane-Saint-Apre Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 10:30:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-06

Un parcours grandeur nature et truffé d’énigmes pour toute la famille

Saurez-vous résoudre les énigmes menant aux œufs magiques des paons du château et ainsi découvrir comment ouvrir le coffre secret ?

Du lundi au vendredi (du 6 au 30 avril)

Départ 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30

Tarif adulte 1

Un parcours grandeur nature et truffé d’énigmes pour toute la famille

Saurez-vous résoudre les énigmes menant aux œufs magiques des paons du château et ainsi découvrir comment ouvrir le coffre secret ?

Du lundi au vendredi (du 6 au 30 avril)

Départ 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30

Tarif adulte 12€- Réduit 10 Enfant 4/13 ans 6€ .

Route du château Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74 contact@chateau-de-fayolle.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le secret des paons aux oeufs d’or du château de Fayolle

A life-size, enigma-filled trail for the whole family

Can you solve the riddles leading to the castle’s magical peacock eggs and discover how to open the secret chest?

Monday to Friday (April 6 to 30)

Departures 10:30 am, 11:30 am, 2:30 pm, 3:30 pm, 4:30 pm

Adult price: €1

L’événement Le secret des paons aux oeufs d’or du château de Fayolle Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-03-13 par Val de Dronne