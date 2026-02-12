Le secret des tampons Le Touquet-Paris-Plage
Le secret des tampons Le Touquet-Paris-Plage samedi 11 avril 2026.
Le secret des tampons
Angle de l’avenue du Golf et du Château Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Samedi 11 avril 2026
Dimanche 12 avril 2026
Lundi 13 avril 2026
Mercredi 15 avril 2026
Jeudi 16 avril 2026
Vendredi 17 avril 2026
Samedi 18 avril 2026
Dimanche 19 avril 2026
Lundi 20 avril 2026
Mercredi 22 avril 2026
Jeudi 23 avril 2026
Vendredi 24 avril 2026
Samedi 25 avril 2026
Dimanche 26 avril 2026
Lundi 27 avril 2026
Mercredi 29 avril 2026
Jeudi 30 avril 2026
Samedi 2 mai 2026
Dimanche 3 mai 2026
Partez à la recherche des tampons dans l’exposition et grâce à eux trouvez le code caché qui vous permettra d’accéder à la surprise que l’équipe du Musée vous a préparée !
De 14h à 17h30.
Pour les enfants à partir de 4 ans accompagnés d’au moins 1 adulte.
Sans réservation, gratuit pour les enfants, droit d’entrée pour les adultes.
Visite libre dans les salles.
Sur réservation .
Angle de l’avenue du Golf et du Château Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 05 62 62 musee@letouquet.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Le secret des tampons Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage