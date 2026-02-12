Le secret des tampons Le Touquet-Paris-Plage

Le secret des tampons

Angle de l'avenue du Golf et du Château Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

2026-04-11

Partez à la recherche des tampons dans l’exposition et grâce à eux trouvez le code caché qui vous permettra d’accéder à la surprise que l’équipe du Musée vous a préparée !

De 14h à 17h30.

Pour les enfants à partir de 4 ans accompagnés d’au moins 1 adulte.

Sans réservation, gratuit pour les enfants, droit d’entrée pour les adultes.

Visite libre dans les salles.

Sur réservation .

Angle de l’avenue du Golf et du Château Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 05 62 62 musee@letouquet.com

