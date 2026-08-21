Informations pratiques

Cazevieille

Le secret des vignes Les Oenoculturelles 2026

Clos des Reboussiers Cazevieille Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Quand la culture rencontre le vin au cœur des domaines viticoles du Grand Pic Saint-Loup.

1000 ans d’histoire à découvrir au travers de l’art !

Dans le cadre des Oenoculturelles en Grand Pic Saint-Loup, le Clos des Reboussiers vous accueille le vendredi 25 septembre à partir de 19h pour retracer au travers de saynètes, de chant et d’une dégustation animée par une oenologue, 1000 ans d’histoire du terroir autour du vin et de la vigne.

Une exposition de 7 faïences réalisées par Chris Nuez seront mises en avant à l’extérieur de notre cave, elles représentent chacune de nos parcelles, c’est un prélude au spectacle qui se déroulera par la suite au sein de notre Chai d’élevage.

A partir de 19h45, prenez place pour 1h30 de spectacle proposé par le chanteur Joanda, avec Valentine Dufloo et Noëlle Bardou, l’oenologue qui présentera avec pédagogie l’art de la dégustation avec nos vins AOP Pic Saint Loup en fin de spectacle.

Ensuite les Docks du GR vous propose de découvrir les saveurs du sud avec un dîner en 2 temps en extérieur.

(Plat au choix viande ou poisson + dessert)

Nous installerons des tables autour du caveau et sur notre rooftop avec une belle vue sur le Pic Saint-Loup ! .

Clos des Reboussiers Cazevieille 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 91 20 12 contact@closdesreboussiers.fr

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English :

When culture meets wine in the heart of the vineyards of the Grand Pic Saint-Loup.

L’événement Le secret des vignes Les Oenoculturelles 2026 Cazevieille a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup