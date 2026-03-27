Le secret du dernier Templier et la quête d’Hercule Rue des Forges Lizio

Le secret du dernier Templier et la quête d’Hercule

Rue des Forges Point d’Information Touristique Lizio Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:30:00

fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Été 1923, suite aux dernières découvertes archéologiques à Lizio, le professeur Hercule Baudouin a retrouvé la piste du dernier templier ayant vécu en cet endroit d’étranges symboles, des traces en lien avec les secrets de l’ordre, de mystérieuses énigmes…

Afin de transmettre l’ensemble de ses recherches dans un futur lointain, il a compilé dans cette boite, son carnet personnel ainsi qu’une carte et plusieurs éléments.

Accompagnée de celle-ci et en présence exceptionnelle du professeur, retrouvez les traces de ce dernier templier de Lizio et arpentez les ruelles à sa recherche.

C’est à vous maintenant de réaliser cette étrange mission pour l’Institut Breton de Recherches des Antiquités de Rennes.

Dans le centre-ville, partez en quête de son passage. Mettez à profit vos talents d’observation et de déduction, et tentez d’élucider son mystère… Mais qui était donc le dernier templier ? Quel secret nous laisse-t-il ?

Muni de votre boîte de jeu Le secret du dernier templier , découvrez le patrimoine de Lizio en vous amusant.

Retrouvez sa trace avant qu’il ne soit trop tard et remettez le résultat de votre quête auprès du professeur !

La boite de jeu vous sera prêtée pour l’occasion.

Les mercredis du 15 juillet au 19 août, de 14h30 à 16h

Départ devant le Point d’Information touristique de Lizio

Réservation obligatoire, en ligne à partir du 16 juin ou en office de tourisme

Sur place, la carte bancaire ne sera pas acceptée (chèque, espèces, ANCV uniquement). .

Rue des Forges Point d’Information Touristique Lizio 56460 Morbihan Bretagne +33 2 99 08 21 75

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English :

L’événement Le secret du dernier Templier et la quête d’Hercule Lizio a été mis à jour le 2026-03-27 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande