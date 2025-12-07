Le secret du loup Avant-première en présence de Baptiste Deturche, réalisateur Le Train Cinéma Hors-les-murs Portes-lès-Valence
Le Train Cinéma Hors-les-murs 7, rue Victor Hugo Portes-lès-Valence Drôme
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2025-12-07 14:00:00
fin : 2025-12-07 16:00:00
2025-12-07
Le réalisateur haut-savoyard Baptiste Deturche présente en avant-première au Train Cinéma son nouveau documentaire sur le loup d’Éthiopie.
English :
Haute-Savoie director Baptiste Deturche premieres his new documentary on the Ethiopian wolf at Train Cinéma.
German :
Der Regisseur Baptiste Deturche aus Hochsavoyen präsentiert im Train Cinéma als Vorpremiere seinen neuen Dokumentarfilm über den äthiopischen Wolf.
Italiano :
Il regista dell’Alta Savoia Baptiste Deturche presenta in anteprima al Train Cinéma il suo nuovo documentario sul lupo etiope.
Espanol :
El director de Alta Saboya Baptiste Deturche estrena en Train Cinéma su nuevo documental sobre el lobo etíope.
