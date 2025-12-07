Le secret du loup Avant-première en présence de Baptiste Deturche, réalisateur Le Train Cinéma Hors-les-murs Portes-lès-Valence

Le secret du loup Avant-première en présence de Baptiste Deturche, réalisateur

Le Train Cinéma Hors-les-murs 7, rue Victor Hugo Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 14:00:00

fin : 2025-12-07 16:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Le réalisateur haut-savoyard Baptiste Deturche présente en avant-première au Train Cinéma son nouveau documentaire sur le loup d’Éthiopie.

.

Le Train Cinéma Hors-les-murs 7, rue Victor Hugo Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 85 46

English :

Haute-Savoie director Baptiste Deturche premieres his new documentary on the Ethiopian wolf at Train Cinéma.

German :

Der Regisseur Baptiste Deturche aus Hochsavoyen präsentiert im Train Cinéma als Vorpremiere seinen neuen Dokumentarfilm über den äthiopischen Wolf.

Italiano :

Il regista dell’Alta Savoia Baptiste Deturche presenta in anteprima al Train Cinéma il suo nuovo documentario sul lupo etiope.

Espanol :

El director de Alta Saboya Baptiste Deturche estrena en Train Cinéma su nuevo documental sobre el lobo etíope.

L’événement Le secret du loup Avant-première en présence de Baptiste Deturche, réalisateur Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2025-11-21 par Valence Romans Tourisme