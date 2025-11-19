Le secret Théâtre des Chartreux Marseille 4e Arrondissement

Le Secret… aborde le sujet délicat des violences sexuelles faites aux enfants. Il permet aux enfants de pouvoir mieux se protéger en intégrant des concepts clés simples et ludiques. Il permet également aux adultes de pouvoir mieux protéger les enfants et donne des outils concrets pour pouvoir aborder le sujet plus facilement avec eux. .

Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 50 18 90 info@theatredeschartreux.com

English :

« Le Secret? tackles the delicate subject of child sexual abuse. It helps children to better protect themselves by integrating simple, fun key concepts.

German :

« Le Secret? » behandelt das heikle Thema der sexuellen Gewalt gegen Kinder. Das Buch vermittelt Kindern durch einfache und spielerische Schlüsselkonzepte, wie sie sich besser schützen können.

Italiano :

« Le Secret? » affronta il delicato tema della violenza sessuale sui bambini. Aiuta i bambini a proteggersi meglio incorporando concetti chiave semplici e divertenti.

Espanol :

« ¿Le Secret? » aborda el delicado tema de la violencia sexual contra los niños. Ayuda a los niños a protegerse mejor incorporando conceptos clave sencillos y divertidos.

