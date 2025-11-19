Le secteur de l’industrie recrute, Pourquoi pas vous? Venez vous tester ! Agence ORANGE Orange

Le secteur de l’industrie recrute, Pourquoi pas vous? Venez vous tester ! Mercredi 19 novembre, 08h00 Agence ORANGE Vaucluse

Le secteur de l’industrie est très porteur sur notre bassin avec de nombreuses offres à pourvoir. Les possibilités d’évolution sont nombreuses et belles carrières se créent dans ce secteur. Vous vous demandez s’il peut vous correspondre? Alors venez le découvrir. Lors de cet atelier, vous serez informé-e- sur les métiers, les conditions de travail et les perspectives d’emploi dans ce secteur.

09h00: Echanges avec un organisme de formation 09h45 : tests pour valider vos aptitudes à évoluer dans

