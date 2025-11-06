Le secteur de l’industrie vous intéresse ? Participez à la détection de potentiel afin de voir si ce domaine vous convient. Agence L’AIGLE L’Aigle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T08:00:00 – 2025-11-06T11:00:00

Fin : 2025-11-06T08:00:00 – 2025-11-06T11:00:00

Vous souhaitez changer d’orientation ? Vous ne savez pas vers quel secteur vous orienter ? Le secteur de l’industrie vous attire et vous vous demandez s’il peut vous correspondre ? Participez à une session de détection de potentiels pour envisager votre avenir professionnel : – Découvrez les métiers et les opportunités d’emploi dans ce secteur – Tester vos aptitudes avec des exercices de mise en situation sur tablette – Bénéficier de proposition pour un parcours adapté Et si c’était fait pour vo

Agence L'AIGLE 61300 L'Aigle L'Aigle 61300 Orne Normandy

