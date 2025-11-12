Le secteur nucléaire forme et recrute ! Agence CHINON Chinon

Le secteur nucléaire forme et recrute ! Agence CHINON Chinon mercredi 12 novembre 2025.

Le secteur nucléaire forme et recrute ! Mercredi 12 novembre, 08h30 Agence CHINON Indre-et-Loire

Le secteur nucléaire est une filière d’avenir, une opportunité pour votre avenir professionnel ! Assistez à notre réunion d’information collective afin de comprendre le fonctionnement des centrales nucléaires, explorer les métiers clés, connaître les prochaines formations financées et les opportunités de recrutement.

L’association Peren, experte dans le secteur nucléaire, vous présentera les enjeux et les perspectives de la filière, le fonctionnement d’une centrale nucléaire, les métiers clés

Agence CHINON 37500 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Le secteur nucléaire est une filière d’avenir, une opportunité pour votre avenir professionnel ! La semaine de l’industrie #TousMobilisés