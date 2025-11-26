Le secteur sombre de l’Univers Amphi Notre Dame de Toutes Aides Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-12 21:00 – 23:00

Gratuit : non Plein tarif : 8 € Étudiants (moins de 26 ans) et demandeurs d’emploi : 6 € Membres d’une association d’astronomie, Abonnés à l’Université Permanente : 6 € Mineurs et membres de la SAN : 5 € Abonnement 10 conférences : 48 € – 36 € – 30 € Tout public

Conférence par Julien Lavalle, Directeur de recherche CNRS au LUPM. Il est établi que l’Univers est en phase d’expansion accélérée qui se manifeste comme une force répulsive qualifiée « d’énergie sombre », et que la matière qu’il englobe est très majoritairement constituée d’une composante inconnue appelée ‘matière sombre.

Amphi Notre Dame de Toutes Aides Doulon – Bottière Nantes 44300

