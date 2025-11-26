Le secteur sombre de l’Univers Amphi Notre Dame de Toutes Aides Nantes
Le secteur sombre de l’Univers Amphi Notre Dame de Toutes Aides Nantes vendredi 12 décembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-12-12 21:00 – 23:00
Gratuit : non Plein tarif : 8 € Étudiants (moins de 26 ans) et demandeurs d’emploi : 6 € Membres d’une association d’astronomie, Abonnés à l’Université Permanente : 6 € Mineurs et membres de la SAN : 5 € Abonnement 10 conférences : 48 € – 36 € – 30 € Tout public
Conférence par Julien Lavalle, Directeur de recherche CNRS au LUPM. Il est établi que l’Univers est en phase d’expansion accélérée qui se manifeste comme une force répulsive qualifiée « d’énergie sombre », et que la matière qu’il englobe est très majoritairement constituée d’une composante inconnue appelée ‘matière sombre.
Amphi Notre Dame de Toutes Aides Doulon – Bottière Nantes 44300
https://www.san-fr.com/conferences/saison-en-cours