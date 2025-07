Le seigneur de l’ombre Thionville

Le seigneur de l’ombre Thionville lundi 27 octobre 2025.

Le seigneur de l’ombre

Cour du Château Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

1

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Mardi 2025-10-27 14:00:00

fin : 2025-10-30 18:00:00

Date(s) :

2025-10-27 2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30

Après plusieurs mois passés dans des contrées lointaines, les sorcières de la Tour aux Puces, regagnent leur antre pour préparer les célébrations d’octobre.

Quelle ne fut pas leur surprise de voir qu’un démon avait pris possession des lieux !!!

Bien installé dans les entresols du musée, le roi des enfers en a fait sa tanière et il semble compliqué de l’y déloger.

Pour trouver une solution, elles appellent à l’aide le plus grand mage de tous les temps ! Grâce à sa précieuse collaboration, des solutions sont trouvées pour chasser le roi des enfers hors de la Tour.

Pour les appliquer, elles ont besoin de l’aide des enfants pour mener à bien leur mission et sauver Halloween !Enfants

Cour du Château Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 52 musees@mairie-thionville.fr

English :

After several months spent in faraway lands, the witches of the Tour aux Puces return to their lair to prepare for the October celebrations.

What a surprise to find that a demon had taken possession of the premises!

Comfortably installed in the museum’s mezzanine, the king of the underworld has made it his lair, and dislodging him seems a complicated task.

To find a solution, they call on the greatest magician of all time! Thanks to his invaluable collaboration, solutions are found to chase the King of Hell out of the Tower.

To implement them, they need the children?s help to carry out their mission and save Halloween!

German :

Nach mehreren Monaten in der Ferne kehren die Hexen des Flohturms in ihre Höhle zurück, um die Oktoberfeierlichkeiten vorzubereiten.

Sie waren überrascht, als sie feststellten, dass ein Dämon von den Räumlichkeiten Besitz ergriffen hatte!

Der König der Unterwelt hat sich in den Zwischengeschossen des Museums eingenistet und es scheint schwierig zu sein, ihn dort zu vertreiben.

Um eine Lösung zu finden, rufen sie den größten Magier aller Zeiten zu Hilfe! Mit seiner Hilfe finden sie Lösungen, um den König der Hölle aus dem Turm zu vertreiben.

Um diese umzusetzen, brauchen sie die Hilfe der Kinder, um ihre Mission zu erfüllen und Halloween zu retten!

Italiano :

Dopo diversi mesi trascorsi in terre lontane, le streghe della Tour aux Puces tornano al loro covo per prepararsi alle celebrazioni di ottobre.

Con sorpresa scoprono che un demone ha preso possesso dei locali!

Il re degli inferi ha fatto dei piani rialzati del museo la sua tana e sembra che sarà difficile liberarlo.

Per trovare una soluzione, i ragazzi si avvalgono dell’aiuto del più grande mago di tutti i tempi! Grazie al suo prezioso aiuto, vengono trovate le soluzioni per cacciare il Re dell’Inferno dalla Torre.

Hanno bisogno dell’aiuto dei bambini per portare a termine la loro missione e salvare Halloween!

Espanol :

Tras pasar varios meses en tierras lejanas, las brujas de la Tour aux Puces regresan a su guarida para preparar las fiestas de octubre.

Su sorpresa es mayúscula al descubrir que un demonio ha tomado posesión del local

El rey de los infiernos ha hecho de los entresuelos del museo su guarida, y parece que será difícil desalojarlo.

Para encontrar una solución, recurren a la ayuda del mayor mago de todos los tiempos Gracias a su inestimable ayuda, se encuentran soluciones para expulsar al Rey del Infierno de la Torre.

¡Necesitan la ayuda de los niños para llevar a cabo su misión y salvar Halloween!

