LE SEIGNEUR DES ANNEAUX – ADIDAS ARENA Paris

LE SEIGNEUR DES ANNEAUX Début : 2026-03-05 à 20:00. Tarif : – euros.

LE SEIGNEUR DES ANNEAUX EN CINÉ-CONCERTLA COMMUNAUTÉ DE L’ANNEAUReplongez en terre du milieu lors du ciné-concert exceptionnel « Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l’Anneau ». Avec plus de 85 musiciens et 150 choristes sur scène, le Yellow Socks Orchestra interprètera en live la célèbre bande-originale d’Howard Shore en parfaite synchronisation avec la projection du film.Redécouvrez le premier volet de la trilogie culte de Peter Jackson comme vous ne l’avez jamais vu lors de deux représentations exceptionnelles les 7 et 8 mars 2026 à l’Adidas Arena de Paris. ~ Projection de la version cinéma du film (sortie en 2001) en version originale sous-titrée en français (VOSTFR) ~

ADIDAS ARENA BOULEVARD NEY 75018 Paris 75