Le seigneur des anneaux en concert Alençon

Le 21 mars 2026

Parc des expositions Anova, 171 rue de Bretagne, 61000 Alençon

À 20h

Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit arrivent au parc des expositions Anova.

Plongez dans l’univers fantastique de la Terre du Milieu.

Découvrez l’univers musical de J.R.R. Tolkien lors d’un magnifique concert avec un orchestre, et chœurs de la comté ainsi qu’un invité spécial des sons menaçants de Mordor et de l’attaque stridente des cavaliers noirs aux belles mélodies lyriques des elfes !

Un invité vedette des films présente La Musique du Seigneur des Anneaux et Le Hobbit En concert !

https://fb-events.tickandlive.com/reserver/le-seigneur-des-anneaux-le-hobbit-6/101905?idwl=31

Tarifs

Carré Or 79€

Catégorie 1 69€

Catégorie 2 59€

Catégorie 3 49€

Catégorie 4 39€ .

