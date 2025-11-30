Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit

Le Cube Troyes Aube

Tarif : 39 – 39 – 69 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 17:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Lors d’un magnifique concert avec un orchestre de musique de film, un chœur et des invités vedettes, la voix sombre de l’acteur Saroumane Sir Christopher Lee vous introduit dans l’univers musical de J.R.R. Tolkien Des sons menaçants du Mordor et des attaques stridentes des cavaliers noirs aux magnifiques mélodies lyriques des elfes !

Un invité spécial de la distribution originale du film présente La musique du Seigneur des Anneaux, du Hobbit et des Anneaux de Pouvoir Le Concert . .

Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 65 82

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit Troyes a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme Troyes la Champagne