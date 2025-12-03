LE SEIGNEUR DES ANNEAUX ET LE HOBBIT – PALAIS DES CONGRES – ATLANTIA La Baule

LE SEIGNEUR DES ANNEAUX ET LE HOBBIT Début : 2026-03-03 à 20:00. Tarif : – euros.

ATLANTIA PRÉSENTE : LE SEIGNEUR DES ANNEAUX ET LE HOBBIT?????? ?????????????? ????????????????! ?????? Découvrez pour la première fois la meilleure musique de ???? ???????????????? ?????? ??????????????, ???? ???????????? ???? ?????? ?????????????? ???? ?????????????? — présentée par un invité vedette des films ! ??Profitez de l’univers musical unique de J.R.R. Tolkien dans un magnifique concert mettant en vedette la voix du légendaire acteur de Saroumane Sir Christopher Lee et de l’Orchestre et du Chœur de la Comté : des sons menaçants du Mordor et de l’attaque stridente des Cavaliers noirs aux belles mélodies lyriques des Elfes. ????????Tout nouveau : la musique de « La guerre des Rohirrim », le nouveau film du Seigneur des anneaux et préquelle de « Les Deux Tours » ! Un invité vedette des films présente la meilleure musique de « Le Seigneur des anneaux, Le Hobbit et La guerre des Rohirrim – Le concert ». Achetez vos billets dès maintenant, tant qu’ils sont disponibles!???

PALAIS DES CONGRES – ATLANTIA 119 AV. DE LATTRE DE TASSIGNY 44500 La Baule 44