Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit Rodez

Tarif : 39 – 39 – 79 EUR

Début : Jeudi 2026-02-12

fin : 2026-02-12

2026-02-12

LE SEIGNEUR DES ANNEAUX & LE HOBBIT EN CONCERT, à l’Amphithéâtre, jeu. 12 février 2026 20h00.

Découvrez pour la première fois la meilleure musique de , — présentée par un invité vedette des films !

Profitez de l’univers musical unique de J.R.R. Tolkien dans un magnifique concert mettant en vedette la voix du légendaire acteur de Saroumane Sir Christopher Lee et de l’Orchestre et du Chœur de la Comté des sons menaçants du Mordor et de l’attaque stridente des Cavaliers noirs aux belles mélodies lyriques des Elfes.

Tout nouveau la musique de La guerre des Rohirrim , le nouveau film du Seigneur des anneaux et préquelle de Les Deux Tours !

Un invité vedette des films présente la meilleure musique de Le Seigneur des anneaux, Le Hobbit et La guerre des Rohirrim Le concert . .

Rodez 12000 Aveyron Occitanie

English :

THE LORD OF THE RINGS & THE HOBBIT ? IN CONCERT, at the Amphitheatre, Thu. feb. 12, 2026 8:00 p.m.

German :

DER HERR DER RINGE & DER HOBBIT? IM KONZERT, im Amphitheater, Do. 12. Februar 2026 20:00 Uhr.

Italiano :

IL SIGNORE DEGLI ANELLI E LO HOBBIT? IN CONCERTO, presso l’Anfiteatro, Gio. 12 febbraio 2026 ore 20.00.

Espanol :

EL SEÑOR DE LOS ANILLOS Y EL HOBBIT ? EN CONCIERTO, en el Anfiteatro, Jue. 12 de febrero de 2026 20.00 h.

