BATTLE BEAST – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne

BATTLE BEAST – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne jeudi 30 octobre 2025.

jeudi 30 octobre 2025.

ELDORADO PRESENTE EN ACCORD AVEC GERARD DROUOT PRODUCTIONS : BATTLE BEASTTout droit venu de Finlande, Battle Beast pourrait être l’enfant bâtard de Manowar et d’Abba. En quelques années, ils ont conquis le monde du power metal en y ajoutant une touche de pop et une fraîcheur bienvenue.Mais pas d’inquiétude pour les puristes, Battle Beast ne perd pas les enfers de vue et sait comment balancer du gros son speedé aux amphétamines, riffs puissants et rythmes martelants à l’appui.Et le second atout de ce groupe qui fait tourner les têtes et libèrent les tignasses les plus épaisses s’appelle Noora Louhimo. Une voix scotchante, parfois rocailleuse mais qui maîtrise les envolées lyriques comme personne pour délivrer des refrains catchy à souhait. Il y a définitivement du Nightwish dans ce son heavy qui lorgne sans ciller du côté du hard FM.La musique est lourde et dure au possible, certes, mais portée par la grâce de leur chanteuse, c’est comme si Battle Beast envoyait des uppercuts dans un gant de soie. Noora sait comment montrer les dents ou caresser le public dans le sens du poil. Elle sait comment sublimer des mélodies qui tirent de façon assumée vers les années 80, et des lignes de synthé qui sont parfois aussi kitsch qu’efficaces.Résultat, une musique en forme de plaisir coupable qui appelle à la grandiloquence. Une exubérance qui se ressent autant qu’elle se voit dans les costumes scéniques et les effets pyrotechniques du groupe. Et un power metal parfois pompeux qui sort avec force des clichés tout en restant les deux pieds dedans.

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69