Le Seigneur des Anneaux & Le Hobbit – AUDITORIUM ESPACE MALRAUX Joue Les Tours

Le Seigneur des Anneaux & Le Hobbit Début : 2025-11-08 à 16:00. Tarif : – euros.

FRANCE BILLET PRÉSENTE : LE SEIGNEUR DES ANNEAUX & LE HOBBIT«Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit» arrivent ! Découvrez l’univers musical de J.R.R. Tolkien lors d’un magnifique concert avec un orchestre, et chœurs de la comté ainsi qu’un invité spécial : des sons menaçants de Mordor et de l’attaque stridente des cavaliers noirs aux belles mélodies lyriques des elfes ! Un invité vedette des films présente «La Musique du Seigneur des Anneaux et Le Hobbit – En concert» ! Achetez vos billets dès maintenant !

AUDITORIUM ESPACE MALRAUX PARC DES BRETONNIERES 37300 Joue Les Tours 37