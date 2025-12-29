Le Seigneur des Anneaux & Le Hobbit en concert Agen Agora Agen

Le Seigneur des Anneaux & Le Hobbit en concert

Agen Agora 351 Avenue du Midi Agen Lot-et-Garonne

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

2026-02-20

Lors d’un magnifique concert avec un orchestre de musique de film, un chœur et des invités vedettes, la voix sombre de l’acteur Saroumane Sir Christopher Lee vous introduit dans l’univers musical de J.R.R. Tolkien Des sons menaçants du Mordor et des attaques stridentes des cavaliers noirs aux magnifiques mélodies lyriques des elfes ! .

Agen Agora 351 Avenue du Midi Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 48 49 50 agen-agora@miharu.fr

English : Le Seigneur des Anneaux & Le Hobbit en concert

In a magnificent concert featuring a film music orchestra, choir and guest stars, the dark voice of Saruman actor Sir Christopher Lee introduces you to the musical universe of J.R.R. Tolkien.

