Le Seigneur des Anneaux & Le Hobbit – ESPACE MAYENNE Laval mercredi 17 décembre 2025.

LE SEIGNEURS DES ANNEAUX«Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit» arrivent ! Découvrez l’univers musical de J.R.R. Tolkien lors d’un magnifique concert avec un orchestre, et chœurs de la comté ainsi qu’un invité spécial : des sons menaçants de Mordor et de l’attaque stridente des cavaliers noirs aux belles mélodies lyriques des elfes ! Un invité vedette des films présente «La Musique du Seigneur des Anneaux et Le Hobbit – En concert» ! Achetez vos billets dès maintenant !

ESPACE MAYENNE 2 RUE JOSEPHINE BAKER 53000 Laval 53