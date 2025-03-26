Le Seigneur des Anneaux & Le Hobbit – L’AVANT SEINE – TH DE COLOMBES Colombes

Le Seigneur des Anneaux & Le Hobbit – L’AVANT SEINE – TH DE COLOMBES Colombes vendredi 19 décembre 2025.

STAR ENTERTAINMENT Présente : Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit et Les Anneaux de Pouvoir — En concert Les hobbits arrivent ! L’univers musical des films de J.R.R.Tolkien, Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, sera interprété par un orchestre symphonique, accompagné d’un chœur et de talentueux solistes. Faites l’expérience live de la musique oscarisée de Howard Shore, Annie Lennox, Enya, Ed Sheeran et de la bande originale de la nouvelle série Amazon Les Anneaux de Pouvoir. Durant deux heures, vous pourrez découvrir et redécouvrir, la bande son légendaire : les ambiances inquiétantes du Mordor, en passant par l’épouvantable attaque des cavaliers noirs, jusqu’aux douces mélodies elfiques.

L’AVANT SEINE – TH DE COLOMBES 88, RUE SAINT DENIS 92700 Colombes 92