Le seigneur des anneaux & le hobbit Montbéliard

L'Axone Montbéliard

28 février 2026, 16:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Le Seigneur des Anneaux & les Hobbits arrivent !

Lors d’un magnifique concert avec un orchestre de musique de film, un choeur et des invités vedettes, la voix sombre de l’acteur Saroumane Sir Christopher Lee vous introduit dans l’univers musical de J.R.R. Tolkien Des sons menaçants du Mordor et des attaques stridentes des cavaliers noirs aux magnifiques mélodies lyriques des elfes !

Un invité spécial de la distribution originale du film présente The music of The Lord of the Rings & The Hobbit The Concert (La musique du Seigneur des Anneaux, du Hobbit et des Anneaux de Pouvoir) ! .

L’Axone Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 93 89 86

