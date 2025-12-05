Le Seigneur des Anneaux & le Hobbit – PARC DES EXPOS DE PENVILLERS Quimper

Le Seigneur des Anneaux & le Hobbit Début : 2025-12-05 à 20:00. Tarif : – euros.

Les hobbits arrivent ! L’univers musical des films de J.R.R.Tolkien, Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, sera interprété par un orchestre symphonique, accompagné d’un chœur et de talentueux solistes.Faites l’expérience live de la musique oscarisée de Howard Shore, Annie Lennox, Enya, Ed Sheeran et de la bande originale de la nouvelle série Amazon Les Anneaux de Pouvoir.Durant deux heures, vous pourrez découvrir et redécouvrir, la bande son légendaire : les ambiances inquiétantes du Mordor, en passant par l’épouvantable attaque des cavaliers noirs, jusqu’aux douces mélodies elfiques.

PARC DES EXPOS DE PENVILLERS 32 BIS, RUE STANG BIHAN 29000 Quimper 29