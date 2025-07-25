Le Seigneur des Anneaux & Le Hobbit REIMS ARENA Reims
Le Seigneur des Anneaux & Le Hobbit REIMS ARENA Reims mardi 3 février 2026.
REIMS ARENA 24 Boulevard Jules César Reims Marne
Tarif : 39 – 39 – 79 EUR
Début : 2026-02-03 20:00:00
fin : 2026-02-03
2026-02-03
Tout public
Le Seigneur des Anneaux & le Hobbit arrivent en musique !
Plongez dans l’univers épique de J.R.R. Tolkien lors d’un concert grandiose réunissant un orchestre de musique de film, un chœur puissant et des invités prestigieux.
La voix profonde de Sir Christopher Lee, inoubliable interprète de Saroumane, vous entraîne au cœur de la Terre du Milieu. Des sonorités menaçantes du Mordor aux assauts stridents des cavaliers noirs, en passant par les sublimes mélodies lyriques des elfes, ce concert vous fait revivre toute la richesse musicale des sagas Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit.
Un membre original du casting des films présentera en personne « The Music of The Lord of the Rings & The Hobbit The Concert », qui inclura également des extraits de la série Les Anneaux de Pouvoir. .
REIMS ARENA 24 Boulevard Jules César Reims 51100 Marne Grand Est
