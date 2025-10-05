Le Seigneur des Anneaux & Le Hobbit – Théâtre Victor Hugo Bagneux

Le Seigneur des Anneaux & Le Hobbit Début : 2026-02-28 à 16:00. Tarif : – euros.

Lancelot Productions présente : LE SEIGNEUR DES ANNEAUX & LE HOBBITLe Seigneur des Anneaux, Le Hobbit et Les Anneaux de Pouvoir — le concertLes hobbits arrivent ! L’univers musical des films de J.R.R.Tolkien, Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, sera interprété par un orchestre symphonique, accompagné d’un chœur et de talentueux solistes.Faites l’expérience live de la musique oscarisée de Howard Shore, Annie Lennox, Enya, Ed Sheeran et de la bande originale de la nouvelle série Amazon Les Anneaux de Pouvoir.Durant deux heures, vous pourrez découvrir et redécouvrir, la bande son légendaire : les ambiances inquiétantes du Mordor, en passant par l’épouvantable attaque des cavaliers noirs, jusqu’aux douces mélodies elfiques.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

Théâtre Victor Hugo 14, AVENUE VICTOR HUGO 92220 Bagneux 92