Le sel de la Baie Vains

Le sel de la Baie

1 route du Grouin du Sud Vains Manche

Début : 2026-02-11 14:30:00

fin : 2026-02-11 15:15:00

2026-02-11

Au cours d’une démonstration, découvrez la technique de production du sel utilisée dans la Baie jusqu’au milieu du XIXe siècle. .

1 route du Grouin du Sud Vains 50300 Manche Normandie +33 2 33 89 06 06

