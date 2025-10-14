Le Sel de la Terre Châteauroux

Le Sel de la Terre Châteauroux mardi 14 octobre 2025.

Le Sel de la Terre

88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : 29 – 29 – EUR

29

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-14 20:30:00

fin : 2025-10-14

Date(s) :

2025-10-14

Ce spectacle trouve sa genèse dans la puissance des cérémonies au sein des sociétés. Dans la riche et complexe histoire de l’île de La Réunion aux différentes cultures, elles ont joué un rôle crucial dans l’expression collective des émotions, des identités et des aspirations.

Qu’elles soient empreintes de joie ou de tragédie, elles marquent les rites de mariage et d’enterrement, la dualité entre combat et amour, et incarnent la force du clan. En s’appuyant sur la réelle virtuosité et l’énergie incroyable de ses dix danseurs hip-hop, Didier Boutiana, un des chorégraphes les plus talentueux de La Réunion, crée une expérience visuelle et émotionnelle qui transcende les barrières culturelles et linguistiques.

Soulignant en quoi ces cérémonies reflètent notre humanité partagée, et en utilisant une série de formes géométriques pour créer des mouvements captivants, son équipe complètement vibrante est portée par la musique inspirante de BeBass.

Création 2025 — Coproduction Équinoxe Scène nationale de Châteauroux. 29 .

88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 34 34

English :

The genesis of this show lies in the power of ceremonies within societies. In the rich and complex history of the culturally diverse island of La Réunion, ceremonies have played a crucial role in the collective expression of emotions, identities and aspirations.

German :

Diese Aufführung hat ihren Ursprung in der Macht von Zeremonien innerhalb von Gesellschaften. In der reichen und komplexen Geschichte der Insel La Réunion mit ihren verschiedenen Kulturen haben sie eine entscheidende Rolle beim kollektiven Ausdruck von Emotionen, Identitäten und Sehnsüchten gespielt

Italiano :

La genesi di questo spettacolo risiede nel potere delle cerimonie all’interno delle società. Nella ricca e complessa storia delle diverse culture dell’Isola della Riunione, le cerimonie hanno svolto un ruolo cruciale nell’espressione collettiva di emozioni, identità e aspirazioni.

Espanol :

La génesis de este espectáculo radica en el poder de las ceremonias dentro de las sociedades. En la rica y compleja historia de las diferentes culturas de la Isla de la Reunión, las ceremonias han desempeñado un papel crucial en la expresión colectiva de emociones, identidades y aspiraciones.

L’événement Le Sel de la Terre Châteauroux a été mis à jour le 2025-10-01 par OT Châteauroux Berry Tourisme