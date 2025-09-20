Le sémaphore de Chémoulin Sémaphore de Chémoulin Saint-Nazaire

Gratuit. Réservation obligatoire ( à partir de septembre). Déconseillée aux très jeunes enfants. Interdiction de prendre des photos à l’intérieur de l’enceinte militaire. Se garer au parking de la plage des Jaunais puis se rendre à pied au Sémaphore.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:45:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:45:00

Pilier de la sécurité maritime, le sémaphore de Chémoulin veille jours et nuits sur le littoral et l’estuaire. La Marine nationale ouvre les portes de ce site militaire pour une visite privilégiée en petits groupes. Quels sont les missions de cet équipement et l’engagement des équipes ?

Par le ministère des Armées – Marine nationale – Sémaphore de Chémoulin

Sémaphore de Chémoulin 23 chemin de Chémoulin 44600 Saint-Nazaire 44600 Loire-Atlantique Pays de la Loire

