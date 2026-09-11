Le sémaphore de Socoa, Sémaphore de Socoa, Ciboure

Informations pratiques

Le sémaphore de Socoa 19 et 20 septembre Sémaphore de Socoa Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sur réservation au CIAP ou dans les Offices de tourisme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Cette année encore, le sémaphore ouvre exceptionnellement ses portes au public. Gravissez les marches de sa tour de 24 mètres de haut et profitez, depuis son sommet, d’un panorama à 360° à couper le souffle.

Samedi et dimanche : de 10h à 12h et de 14h à 17h, avec des visites toutes les 30 minutes.

Gratuit, sur réservation auprès du CIAP ou dans les offices de tourisme.

Sémaphore de Socoa 6 Rue du Sémaphore, 64500 Ciboure Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 59 47 64 56 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 59 26 03 16 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.saint-jean-de-luz.com/ »}]

Cette année encore, le sémaphore ouvre ses portes. Un accès exceptionnel au sommet de sa tour de 24m de haut et un panorama à 360° à couper le souffle !

© Pays d’art et d’histoire Saint-Jean-de-Luz et Ciboure