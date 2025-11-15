Le Séneçon du Cap envahit notre belle région versilhac Yssingeaux

Le Séneçon du Cap envahit notre belle région

Il est important de stopper rapidement sa propagation. L’association Versilhaction vous invite à participer à la reconnaissance et l’arrachage des plantes dans le village de Versilhac. Intervention de Mme Flore PASQUIER, professeur de zootechnie.

It’s important to stop it spreading quickly. The Versilhaction association invites you to take part in identifying and uprooting plants in the village of Versilhac. Speech by Mme Flore PASQUIER, zootechnics teacher.

Es ist wichtig, ihre Ausbreitung schnell zu stoppen. Der Verein Versilhaction lädt Sie ein, sich an der Erkennung und Ausrottung der Pflanzen im Dorf Versilhac zu beteiligen. Beitrag von Frau Flore PASQUIER, Lehrerin für Tierzucht.

È importante impedire che si diffonda rapidamente. L’associazione Versilhaction vi invita a partecipare all’identificazione e all’estirpazione delle piante nel villaggio di Versilhac. Intervento di Flore Pasquier, insegnante di zootecnia.

Es importante impedir que se propague rápidamente. La asociación Versilhaction le invita a participar en la identificación y arranque de plantas en el pueblo de Versilhac. Intervención de la Sra. Flore Pasquier, profesora de zootecnia.

