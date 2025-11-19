LE SENS CACHE DES COMPTINES – COMEDIE DE GRENOBLE Grenoble

LE SENS CACHE DES COMPTINES Début : 2026-03-11 à 20:00. Tarif : – euros.

“C’est la mère Michel”, “Il était un petit navire”, “Une souris verte”, autant de chansons indissociables de l’enfance et que nous connaissons tous. Mais que signifient réellement leurs paroles ?Et si je vous disais que bon nombre d’entre elles comportent un double sens caché ? N’avez-vous tout d’un coup pas envie de savoir ce que le personnage de “Au clair de la lune” est allé faire chez sa voisine ? Ou bien pourquoi “nous n’irons plus au bois” ?Et je ne vous parle là que des chansons les plus politiquement correctes, car certaines n’hésitent pas à évoquer viol, mort, torture, cannibalisme et autres joyeusetés.Avec ma guitare, mon synthé et ma voix, je viens donc interpréter 7 chansons, parmi les plus connues du répertoire enfantin, que nous allons ensemble décortiquer. Vous vous attendez à être surpris ? Faites-moi confiance, vous le serez encore davantage. C’est sûr, je vais ruiner votre enfance. Mais promis, vous allez adorer ça ! A partir de 13 ans

COMEDIE DE GRENOBLE 1 RUE PIERRE DUPONT 38000 Grenoble 38