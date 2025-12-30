LE SENS CACHE DES COMPTINES DEFONCE DE RIRE Clermont Ferrand

LE SENS CACHE DES COMPTINES DEFONCE DE RIRE Clermont Ferrand mardi 10 mars 2026.

LE SENS CACHE DES COMPTINES Début : 2026-03-10 à 20:00. Tarif : – euros.

Une souris verte , Le bon roi Dagobert , Il était une bergère … Autant de chansons indissociables de l’enfance et que nous connaissons tous. Mais que signifient réellement leurs paroles ? Et si je vous disais que bon nombre d’entre elles comportent un double sens caché ? N’avez-vous tout d’un coup pas envie de savoir ce que le personnage de Au clair de la lune est allé faire chez sa voisine ? Ou bien pourquoi nous n’irons plus au bois ? Et je ne vous parle là que des chansons les plus politiquement correctes, car certaines n’hésitent pas à évoquer viol, mort, torture, cannibalisme et autres joyeusetés. Avec ma guitare, mon synthé et ma voix, je viens donc interpréter 7 chansons, parmi les plus connues du répertoire enfantin, que nous allons ensemble décortiquer. Vous vous attendez à être surpris ? Faites-moi confiance, vous le serez encore davantage. C’est sûr, je vais ruiner votre enfance. Mais promis, vous allez adorer ça !

DEFONCE DE RIRE 34 RUE SAINT DOMINIQUE 63000 Clermont Ferrand 63