Le sens de la répartie (parents-enfants 10-12 ans) Granville

Le sens de la répartie (parents-enfants 10-12 ans) Granville lundi 21 juillet 2025.

Le sens de la répartie (parents-enfants 10-12 ans)

203 Rue des Routils Granville Manche

Début : 2025-07-21 10:00:00

fin : 2025-07-21 12:00:00

2025-07-21

Atelier Parents-Enfants (10-12 ans) « Répartie & confiance l’art de répondre du tac au tac… sans blesser ! »

Votre enfant reste sans voix face aux moqueries ? Ou au contraire, il répond trop fort, trop vite, et regrette ensuite ?

Cet atelier ludique et bienveillant est fait pour vous !

En duo parent-enfant, venez explorer ensemble le sens de la répartie, cet art délicat de répondre avec justesse, humour ou finesse… sans blesser ni se blesser.

Au programme :

– Entraînement

– Connaissances du cerveau face au stress et comment le déjouer

– Astuces corporelles pour oser parler, poser ses limites, et répondre avec assurance

Un moment complice pour renforcer la confiance et mieux accompagner son enfant à se défendre efficacement

Un atelier pour :

– Aider votre enfant à s’affirmer avec respect

– Mieux comprendre les mécanismes du cerveau

– Cultiver la répartie comme un super-pouvoir du quotidien

Dans une ambiance chaleureuse, en petit groupe, où chacun peut s’exprimer à son rythme.

Parents ou oncles, tantes, grands-parents bienvenus évidemment

203 Rue des Routils Granville 50400 Manche Normandie +33 6 88 93 11 35

English : Le sens de la répartie (parents-enfants 10-12 ans)

Parents-Children Workshop (10-12 years): « Reparte & Confidence? the art of responding in kind? without hurting feelings!

Is your child speechless when mocked? Or does he respond too loudly, too quickly, and then regret it?

This fun, caring workshop is for you!

In a parent-child duo, come and explore together the delicate art of replying with accuracy, humor or finesse? without hurting or being hurt.

Program :

– Training

– Understanding the brain’s response to stress and how to overcome it

– Body tricks to dare to speak up, set limits and respond with confidence

A moment of complicity to build confidence and better support your child in defending him/herself effectively

A workshop to :

– Help your child assert himself with respect

– Better understand brain mechanisms

– Cultivate repartee as an everyday superpower

In a friendly, small-group atmosphere, everyone can express themselves at their own pace.

Parents, aunts, uncles and grandparents welcome of course

German :

Eltern-Kind-Workshop (10-12 Jahre): « Schlagfertigkeit & Selbstvertrauen ? die Kunst, von einem Tag auf den anderen zu antworten ? ohne zu verletzen! »

Ihr Kind ist sprachlos, wenn es ausgelacht wird? Oder im Gegenteil, es antwortet zu laut, zu schnell und bereut es dann?

Dann ist dieser spielerische und wohlwollende Workshop genau das Richtige für Sie!

Erforschen Sie gemeinsam mit Eltern und Kind den Sinn für Schlagfertigkeit, die heikle Kunst, mit Richtigkeit, Humor oder Finesse zu antworten, ohne zu verletzen oder sich selbst zu verletzen.

Auf dem Programm stehen:

– Training

– Wissen, wie das Gehirn mit Stress umgeht und wie man ihn überwindet

– Körperliche Tricks, um sich zu trauen, zu sprechen, Grenzen zu setzen und selbstbewusst zu antworten

Ein komplizenhafter Moment, um das Vertrauen zu stärken und sein Kind besser dabei zu begleiten, sich wirksam zu verteidigen

Ein Workshop, um :

– Ihrem Kind helfen, sich mit Respekt zu behaupten

– Die Mechanismen des Gehirns besser verstehen

– Schlagfertigkeit als Superkraft des Alltags kultivieren

In einer herzlichen Atmosphäre, in einer kleinen Gruppe, in der sich jeder in seinem eigenen Rhythmus ausdrücken kann.

Eltern, Onkel, Tanten und Großeltern sind natürlich willkommen

Italiano :

Laboratorio per genitori e bambini (10-12 anni): « Fiducia e replica l’arte di rispondere senza ferire i sentimenti di qualcuno!

Il vostro bambino rimane senza parole quando viene preso in giro? Oppure risponde troppo forte, troppo in fretta e poi se ne pente?

Allora questo workshop divertente e attento fa al caso vostro!

In un duo genitore-bambino, esploriamo insieme la delicata arte di rispondere con precisione, umorismo o finezza, senza offendersi o ferirsi.

In programma:

– Formazione

– Comprendere la risposta del cervello allo stress e come superarlo

– Trucchi corporei per osare, stabilire dei limiti e rispondere con sicurezza

Un momento conviviale per costruire la fiducia e aiutare il bambino a difendersi in modo più efficace

Un workshop per:

– Aiutare il bambino ad affermarsi con rispetto

– Capire meglio i meccanismi cerebrali

– Coltivare la capacità di replica come superpotere quotidiano

In un’atmosfera accogliente, in un piccolo gruppo, dove ognuno può esprimersi al proprio ritmo.

Genitori, zii e nonni sono ovviamente i benvenuti

Espanol :

Taller para padres e hijos (10-12 años): « Confianza y réplica: ¡el arte de responder sin herir los sentimientos de los demás!

¿Su hijo se queda sin palabras cuando se burlan de él? ¿O responde demasiado alto, demasiado rápido y luego se arrepiente?

Entonces, ¡este taller divertido y afectuoso es para usted!

En un dúo de padres e hijos, vengan a explorar juntos el delicado arte de responder con precisión, humor o delicadeza… sin ofenderse ni herirse.

En el programa:

– Formación

– Comprender la respuesta del cerebro al estrés y cómo superarlo

– Trucos corporales para atreverse a hablar, poner límites y responder con confianza

Un momento amistoso para fomentar la confianza y ayudar a tu hijo a defenderse con más eficacia

Un taller para :

– Ayudar a su hijo a imponerse con respeto

– Comprender mejor los mecanismos cerebrales

– Cultivar la réplica como superpoder cotidiano

En un ambiente cálido, en un grupo reducido, donde cada uno puede expresarse a su ritmo.

Por supuesto, padres, tíos y abuelos son bienvenidos

