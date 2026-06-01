Le sens de la vue dans le parc forestier de la Drave, Varaždin, Dravska park šuma, City of Varaždin

Le sens de la vue dans le parc forestier de la Drave Vendredi 5 juin, 10h30 Varaždin, Dravska park šuma Varaždin County

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T11:30:00+02:00

Le parc forestier de la Drava est le seul espace forestier plus vaste, plus ancien et plus compact des environs de Varaždin. Situé en périphérie de la ville, dans une ancienne plaine inondable le long de la Drava, il a été préservé jusqu’à nos jours. La proximité de l’eau a toujours été un atout majeur pour le développement des agglomérations ; ainsi, la Drava a déterminé l’emplacement de Varaždin et influencé son développement. La ville a été fondée près du fleuve, mais suffisamment éloignée pour ne pas être menacée par ses fréquentes crues. Aujourd’hui, la Drava, avec son lit aménagé, ne représente plus un danger, mais une oasis de paix et de nature, un magnifique espace forestier d’une grande biodiversité aux portes de la ville animée.

Depuis le XIXe siècle, le parc forestier actuel est le lieu de pique-nique naturel privilégié des habitants de Varaždin. Au cours du XXe siècle, diverses essences allochtones y ont été plantées (érable d’Amérique, platane d’Asie, peuplier d’Europe…), conférant à la zone, outre ses caractéristiques forestières, celles d’un parc. Le parc-forêt de la Drave fait partie intégrante du parc régional Mura-Drava, du réseau écologique Natura 2000 et de la future réserve de biosphère UNESCO Danube-Drava-Mura.

Dans le vaste parc forestier, 185 espèces de plantes terrestres et environ 110 espèces animales ont été recensées. Parmi elles figurent des plantes rares et menacées (plusieurs espèces de carex, la poule d’eau, la prêle d’hiver et la vesce des bois) et pas moins de 37 espèces animales menacées ou protégées (la grenouille brune des forêts, le crapaud vert, le lézard des prés, l’écureuil, la chouette des bois, la mésange à longue queue, etc.). La diversité de la faune et de la flore rend ce site attrayant tout au long de l’année.

Le plus grand atout botanique de ce parc forestier est sans doute un groupe de 70 peupliers blancs centenaires, classés monument botanique.

Chaque forêt, y compris le parc forestier de la Drave, est un vaste organisme composé de nombreuses parties qui, ensemble, créent des habitats magnifiques pour une multitude d’espèces végétales et animales. La canopée occupe la plus haute altitude du parc forestier. Elle débute au-dessus des plus hauts buissons et s’élève jusqu’à la cime des peupliers blancs et noirs, qui culminent à 40 mètres. Cette strate forestière supérieure abrite le grand pic, le pic noir, le geai des chênes, le hibou grand-duc, l’écureuil, la chouette hulotte, la martre des pins, le pic vert, le pic et le pigeon ramier. La strate arbustive est extrêmement riche en faune. De ce fait, les visiteurs et les promeneurs sont priés de rester exclusivement sur les sentiers forestiers bien entretenus afin de ne pas effrayer les animaux qui y nichent, s’y nourrissent et s’y abritent. Parmi les animaux qui vivent dans cette strate, on trouve le chevreuil, le rossignol philomèle, le muscardin, le renard… De plus, les fruits du sureau, de l’aubépine, de l’épine-vinette, etc., nourrissent une part importante de l’avifaune forestière.

La strate herbacée de la forêt est dominée par les plantes à fleurs, entre lesquelles émergent de jeunes arbres et arbustes. Grenouilles, hérissons, toupayes et musaraignes, entre autres, y ont trouvé refuge.

Le sol forestier, ou litière, est composé de feuilles mortes et de débris végétaux. Il abrite une multitude de petits animaux et des visiteurs occasionnels comme les vers de terre.

Le sol forestier est un réseau complexe composé de centaines de kilomètres de racines, d’hyphes fongiques filamenteuses et de galeries creusées par les vers de terre, les taupes, les musaraignes, les souris, les fourmis et d’autres animaux.

Le programme pédagogique du Parc forestier de la Drave vise à sensibiliser les visiteurs, dès leur plus jeune âge, à l’importance des forêts pour l’écosystème et à la nécessité de les préserver, véritable poumon vert de la ville et habitat d’une faune et d’une flore riches et variées.

Le programme « Le sens de la vision dans le parc-forêt de la Drava » à Varaždin présentera au public intéressé l’importance du parc-forêt et de ses habitants pour l’ensemble de l’écosystème, et montrera comment le parc-forêt peut être appréhendé à travers différents sens (la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût).

Varaždin, Dravska park šuma Bombellesova cesta City of Varaždin 42000 Banfica Varaždin County

Le parc forestier de la Drava est le seul espace forestier plus vaste, plus ancien et plus compact des environs de Varaždin. Situé en périphérie de la ville, dans une ancienne plaine inondable le de …

©Ivančica Peharda