Le Sens de Noel Place de la mare Sennecey-le-Grand

Le Sens de Noel

Place de la mare Hameau de Sens Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Petit marché alimentaire de Noel Thé, Chocolat, Miel, Fromage, Confitures, … Dégustation sur place d’huitres, d’escargots, de saumon fumé, vin chaud et autres boissons. .

Place de la mare Hameau de Sens Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 63 60 96 asso.lebonsens@gmail.com

English : Le Sens de Noel

German : Le Sens de Noel

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Sens de Noel Sennecey-le-Grand a été mis à jour le 2025-11-21 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne