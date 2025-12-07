Le Sens de Noel Place de la mare Sennecey-le-Grand
Le Sens de Noel Place de la mare Sennecey-le-Grand dimanche 7 décembre 2025.
Le Sens de Noel
Place de la mare Hameau de Sens Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Petit marché alimentaire de Noel Thé, Chocolat, Miel, Fromage, Confitures, … Dégustation sur place d’huitres, d’escargots, de saumon fumé, vin chaud et autres boissons. .
Place de la mare Hameau de Sens Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 63 60 96 asso.lebonsens@gmail.com
English : Le Sens de Noel
German : Le Sens de Noel
Italiano :
Espanol :
L’événement Le Sens de Noel Sennecey-le-Grand a été mis à jour le 2025-11-21 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne