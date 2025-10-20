Le sens du détail Saint-Omer Saint-Omer

Le sens du détail Saint-Omer Saint-Omer lundi 20 octobre 2025.

Le sens du détail 20 – 30 octobre Saint-Omer Pas-de-Calais

Projet réservé aux inscrits du Centre social et culturel de Saint-Omer

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-20T14:00 – 2025-10-20T16:00

Fin : 2025-10-30T14:00 – 2025-10-30T16:00

La ville de Saint-Omer foisonne de détails d’architecture. Ses façades affichent de nombreux décors, de toutes époques et de tous styles. Frontons, frises, guirlandes, chapiteaux, gargouilles, enseignes, vitraux, ferronneries, etc., sont autant de supports pour l’expression d’un vocabulaire décoratif aux motifs végétaux, animaliers, géométriques ou encore symboliques. Le projet C’est mon patrimoine 2025 projette de mettre en lumière ces éléments d’architecture qui participent au charme de la ville et animent les bâtiments.

Saint-Omer Enclos Notre-Dame Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Événement de C’est mon patrimoine 2025

©Agence d’urbanisme, de développement et du patrimoine du Pays de Saint-Omer