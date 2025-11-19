Le Sensationnel MajoR Ut : L’appel du clairon éternel Centre Marcet Bouguenais

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-19 15:00 – 15:50

Gratuit : non 5 € à 8 € 5 € à 8 € Billetterie : pianocktail-bouguenais.fr ­ Jeune Public, En famille

Spectacle musical Le Sensationnel MajoR Ut revisite avec espièglerie et talent les codes des fanfares et musiques savantes. À sa tête trois musiciens virtuoses qui s’amusent à mêler jazz et classique, créant des associations surprenantes : Schubert côtoie Morricone, Rameau dialogue avec Armstrong. Un spectacle original et interactif où humour et autodérision s’entrelacent pour offrir une expérience musicale unique et jubilatoire. Saxophone baryton, grosse caisse : Vianney PaviotBanjo ténor, porte-voix, tambour, trombone à coulisse : Sébastien PoulainClarinette, cymbales, boîte à musique : Étienne Quezel Public : à partir de 6 ans, en famille Durée : 50 min.

Centre Marcet Couëts Bouguenais 44340

02 40 65 05 25 https://www.pianocktail-bouguenais.fr