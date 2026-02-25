Le sentier de la loutre Chooz
Le sentier de la loutre
Chooz Ardennes
Gratuit
A quelques pas du site industriel de la centrale nucléaire, dans une boucle de la Meuse restée sauvage se blottit un espace préservé riche en biodiversité. Une promenade originale à vivre en pleine nature ! Rendez-vous Lieu communiqué lors de l’inscription. Horaires Après-midi. GRATUIT et ouvert à tous Inscription obligatoire www.amisparcardennes.org Renseignements 06 38 82 13 50
Chooz 08600 Ardennes Grand Est +33 6 38 82 13 50
English :
Just a stone’s throw from the industrial site of the nuclear power plant, in a loop of the Meuse that has remained untouched, nestles a preserved area rich in biodiversity. An original walk in the heart of nature! Meeting point Location to be announced on registration. Times: Afternoon. FREE and open to all Registration required: www.amisparcardennes.org Information: 06 38 82 13 50
