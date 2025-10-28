Le sentier de la sorcière Hanvec

Le sentier de la sorcière Hanvec mardi 28 octobre 2025.

Le sentier de la sorcière

Domaine de Menez Meur Hanvec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 14:30:00

fin : 2025-10-30 15:30:00

Date(s) :

2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30

Suivez le sentier de la sorcière Floraidh et relevez des défis en famille !

Floraidh, sorcière celte arrivée du Nord sur son Nimbus 29.2, vous invite à traverser des épreuves et à élucider des énigmes au service de la nature qui vous entoure. En serez-vous ? Immergés dans le monde des “mal-aimés” (plantes, animaux, minéraux), votre courage et votre esprit d’équipe seront récompensés !

Venez déguisés si vous le souhaitez !

– Grand jeu en extérieur et en équipe enfant à partir de 6 ans accompagné d’un adulte.

– Chaussures de marche conseillées et déguisements appréciés !

– Sur inscription au 02 98 68 81 71 ou domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr .

Domaine de Menez Meur Hanvec 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 68 81 71

