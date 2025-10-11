Le Sentier des Arts 4ème édition Salle des Fêtes Gerbéviller

Le Sentier des Arts 4ème édition Salle des Fêtes Gerbéviller samedi 11 octobre 2025.

Le Sentier des Arts 4ème édition

Salle des Fêtes Place de la mairie Gerbéviller Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

Ne ratez pas la quatrième édition du Sentier des Arts ! Une cinquantaine d’artistes et d’artisans d’art seront présents Peintres, sculpteurs, photographes, tatoueur, couturières… Avec aussi des concerts, des ateliers, des démonstrations, une buvette restauration…

Entrée libre. Information auprès de la mairie de Gerbéviller au 03 83 42 70 33 ou par mail à mairie@gerbeviller.frTout public

Salle des Fêtes Place de la mairie Gerbéviller 54830 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 42 70 33 mairie@gerbeviller.fr

English :

Don’t miss the fourth edition of the Sentier des Arts! Some fifty artists and craftspeople will be on hand: Painters, sculptors, photographers, tattoo artists, dressmakers? There will also be concerts, workshops, demonstrations, a refreshment bar and food..

Free admission. Information from Gerbéviller town hall on 03 83 42 70 33 or by e-mail at mairie@gerbeviller.fr

German :

Verpassen Sie nicht die vierte Ausgabe des Sentier des Arts (Kunstpfad)! Rund 50 Künstler und Kunsthandwerker werden anwesend sein: Maler, Bildhauer, Fotografen, Tätowierer, Näherinnen? Außerdem gibt es Konzerte, Workshops, Vorführungen und einen Imbissstand mit Speisen und Getränken

Der Eintritt ist frei. Informationen bei der Gemeindeverwaltung von Gerbéviller unter 03 83 42 70 33 oder per E-Mail an mairie@gerbeviller.fr

Italiano :

Non perdetevi la quarta edizione del Sentier des Arts! Saranno presenti circa cinquanta artisti e artigiani: Pittori, scultori, fotografi, tatuatori, sarti? Ci saranno anche concerti, laboratori, dimostrazioni e un punto di ristoro

Ingresso libero. Informazioni presso il municipio di Gerbéviller al numero 03 83 42 70 33 o all’indirizzo e-mail mairie@gerbeviller.fr

Espanol :

¡No se pierda la cuarta edición del Sentier des Arts! Estarán presentes unos cincuenta artistas y artesanos: Pintores, escultores, fotógrafos, tatuadores, modistas? También habrá conciertos, talleres, demostraciones y un puesto de refrescos

Entrada gratuita. Información en el ayuntamiento de Gerbéviller, teléfono 03 83 42 70 33, o por correo electrónico: mairie@gerbeviller.fr

