Informations pratiques

Hunspach

Le sentier des fenêtres de Noël

Rue Principale Hunspach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-28 08:00:00

fin : 2027-01-06 20:00:00

Date(s) :

2026-11-28

À travers le village authentique de Hunspach, classé parmi les Plus Beaux Villages de France, venez découvrir les fenêtres décorées sur le thème des traditions de Noël.

À travers le village authentique de Hunspach, classé parmi les Plus Beaux Villages de France, venez découvrir les fenêtres décorées sur le thème des traditions de Noël.

Un plan du village avec la localisation des fenêtres est disponible au bureau d’information touristique de Hunspach. 0 .

Rue Principale Hunspach 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 6 12 19 18 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Through the authentic village of Hunspach, classified as one of France’s Most Beautiful Villages, come and discover the windows decorated with Christmas themes.

L’événement Le sentier des fenêtres de Noël Hunspach a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de l’Alsace Verte