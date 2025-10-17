Le Sentier des Lucioles à Tour Campanets Domaine Tour Campanets Le Puy-Sainte-Réparade

Le Sentier des Lucioles à Tour Campanets Domaine Tour Campanets Le Puy-Sainte-Réparade vendredi 17 octobre 2025.

Le Sentier des Lucioles à Tour Campanets

Du vendredi 17 au samedi 18 octobre 2025 de 18h30 à 21h30.

Du vendredi 24 au samedi 25 octobre 2025 de 18h30 à 21h30.

Du vendredi 31 octobre au samedi 1er novembre 2025 de 18h à 21h30. Domaine Tour Campanets 3243 route de Rognes Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 18:30:00

fin : 2025-10-25 21:30:00

Date(s) :

2025-10-17 2025-10-24 2025-10-31

La magie de la nuit au cœur du Domaine Tour Campanets !

Cet automne, venez vivre une expérience féerique avec le Sentier des Lucioles.

Un parcours illuminé au cœur de la nature, ou chaque pas vous plonge dans une atmosphère enchanteresse.

Une promenade hors du temps, entre vignes et étoiles, pour petits et grands.



Prévoyez

– une durée de promenade d’environ 45 minutes pour la balade en autonomie / 1H30 pour la balade avec le spectacle conté

– un vêtement chaud et de bonnes chaussures de marche.



Pour information

Le sentier n’est malheusement pas accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite. .

Domaine Tour Campanets 3243 route de Rognes Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 86 91 boutique@domaine-tour-campanets.com

English :

The magic of the night in the heart of Domaine Tour Campanets!

This autumn, come and enjoy a magical experience with the Sentier des Lucioles.

German :

Der Zauber der Nacht im Herzen der Domaine Tour Campanets!

Erleben Sie in diesem Herbst eine märchenhafte Erfahrung mit dem Glühwürmchenpfad (Sentier des Lucioles).

Italiano :

La magia della notte nel cuore del Domaine Tour Campanets!

Quest’autunno, venite a vivere un’esperienza magica con il sentiero delle lucciole.

Espanol :

¡La magia de la noche en el corazón del Domaine Tour Campanets!

Este otoño, venga a disfrutar de una experiencia mágica con el Sendero de las Luciérnagas.

L’événement Le Sentier des Lucioles à Tour Campanets Le Puy-Sainte-Réparade a été mis à jour le 2025-09-22 par Provence Tourisme