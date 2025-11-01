Le Sentier des Lucioles au Domaine Tour Campanets Domaine Tour Campanets Le Puy-Sainte-Réparade

Le Sentier des Lucioles au Domaine Tour Campanets

Samedi 1er novembre 2025 de 18h à 21h. Domaine Tour Campanets 3243 Route de Rognes Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 18:00:00

fin : 2025-11-01 21:00:00

Date(s) :

2025-11-01

La magie de la nuit au cœur du Domaine Tour Campanets !

Cet automne, venez vivre une expérience féerique avec le Sentier des Lucioles.

Un parcours illuminé au cœur de la nature, ou chaque pas vous plonge dans une atmosphère enchanteresse.

Une promenade hors du temps, entre vignes et étoiles, pour petits et grands.



Prévoyez pour la balade en autonomie

– une durée de promenade d’environ 45 minutes pour la balade.

– un vêtement chaud et de bonnes chaussures confortables.



Pour le spectacle conté

– une durée de promenade d’environ 1h30 pour le conte et la balade.

– un vêtement chaud et de bonnes chaussures confortables.



Pour information

Le sentier n’est malheusement pas accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite. .

Domaine Tour Campanets 3243 Route de Rognes Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 86 91 boutique@domaine-tour-campanets.com

English :

The magic of the night in the heart of Domaine Tour Campanets!

This autumn, come and enjoy a magical experience with the Sentier des Lucioles.

An illuminated trail in the heart of nature, where every step plunges you into an enchanted atmosphere.

German :

Der Zauber der Nacht im Herzen der Domaine Tour Campanets!

Erleben Sie in diesem Herbst eine märchenhafte Erfahrung auf dem Glühwürmchenpfad (Sentier des Lucioles).

Ein beleuchteter Weg im Herzen der Natur, wo jeder Schritt Sie in eine zauberhafte Atmosphäre eintauchen lässt.

Italiano :

La magia della notte nel cuore del Domaine Tour Campanets!

Quest’autunno, venite a vivere un’esperienza magica con il Sentiero delle Lucciole.

Un percorso illuminato nel cuore della natura, dove ogni passo vi farà immergere in un’atmosfera incantata.

Espanol :

¡La magia de la noche en el corazón del Domaine Tour Campanets!

Este otoño, venga a vivir una experiencia mágica con el Sendero de las Luciérnagas.

Un sendero iluminado en plena naturaleza, donde cada paso que des te sumergirá en una atmósfera encantada.

