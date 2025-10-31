Le sentier des surprises Meschers-sur-Gironde
Le sentier des surprises Meschers-sur-Gironde vendredi 31 octobre 2025.
Le sentier des surprises
École de Meschers, rue du Breuil Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Début : 2025-10-31 16:15:00
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Viens parcourir avec nous Le Sentier des Surprises de l’école, en passant par le centre bourg pour finir aux Grottes.
École de Meschers, rue du Breuil Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine acap.meschers@gmail.com
English :
Come and join us for a walk along the Surprise Trail from the school, through the town center to the Grottes.
German :
Komm mit uns auf den Pfad der Überraschungen von der Schule durch das Dorfzentrum bis zu den Grotten.
Italiano :
Unisciti a noi per una passeggiata lungo il Sentiero delle sorprese dalla scuola, attraverso il centro del paese e fino alle Grottes.
Espanol :
Acompáñenos en un paseo por el Sendero de las sorpresas desde la escuela, pasando por el centro del pueblo, hasta llegar a las Grutas.
